البنتاجون يدرس إرسال قوات أمريكية إضافية إلى السعودية
الجمعة 20 سبتمبر 2019
أكد مصدر مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن قد ترسل المزيد من القوات إلى السعودية، إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على خطط وزارة الدفاع لتوفير مضادات صواريخ أمريكية للمملكة.
وأوضح المصدر بالبنتاجون، مساء الخميس، أن وزارة الدفاع ستقدم خيارات عسكرية محددة إلى ترامب الأيام المقبلة، من بينها إرسال المزيد من بطاريات صواريخ "باتريوت" وقوات لتشغيل أنظمتها إلى المملكة، وذلك وفق قناة "CNN" الأمريكية.
وقال المصدر ذاته، إن وزارة الدفاع تحتاج إلى قرار سياسي من ترامب بشأن الرد على هجومي أرامكو بالسعودية، حيث تم استهداف منشآت نفطية ما تسبب في وقف نصف إنتاج المملكة من النفط وكذلك الغاز.
وأعلن التحالف العربي أمس أن إيران متورطة في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في بقيق وخريص.
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