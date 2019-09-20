شكرا لقرائتكم على خطى داعش.. "الهيئة" تعتقل مسناً في إدلب بهذه التهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقدمت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) على اعتقال المواطن السوري المسن بسام داكل بعد أخذه من منزله بمدينة إدلب شمال غربي البلاد، قبل 3 أيام.

ووجهت له الهيئة تهمة "الكفر والزندقة"، وهي تهمة "ملفقة" بحسب ما أكد نجله الصحافي حازم داكل، الّذي طالب بالإفراج الفوري عن والده.

وقال داكل لـ "العربية.نت" إن "خالتي (زوجة أبي) ذهبت يوم الخميس، لتسأل عن والدي، لكن عناصر النصرة طردوها"، مشيراً إلى أنهم "لم يدلوا بأي معلومة عن ظروف اعتقاله".

ظروف صحية صعبة

وأضاف أن "كل ما عرفته خالتي، هو أنه سيتم تقديم أبي للمحاكمة ومن ثم سيقررون فيما لو كان ممكن إطلاق سراحه". وشدد داكل على أن "ظروف والده الصحية صعبة، فهو يعاني من السكري والضغط وكان سيتم بتر ساقه اليمنى قبل فترة نتيجة إصابته بهذه الأمراض ".

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وأقدمت شرطة "الحسبة" التابعة للهيئة على اعتقال والد الصحافي السوري أول أمس. وحمّل نجله، الهيئة وكذلك حكومة "الإنقاذ" والمنظمة الإغاثية العاملة في المنطقة، مسؤولية سلامته الجسدية والصحيّة.

يذكر أنه منذ سيطرة "الهيئة" على مناطق واسعة بريف إدلب، إثر اقتتال في بعض تلك المناطق وتسويات في أخرى بداية العام الجاري، أضحت معظم أرياف إدلب، آخر مناطق المعارضة المسلحة، بيدها.

ما جعل العديد من سكان إدلب، بالإضافة إلى مناطق أخرى قريبة منها بريفي حلب وحماة، يشعرون بالرعب بمجرد طلب الحديث منهم لوسائل الإعلام، نتيجة بطش هذا التنظيم المصنف إرهابياً على المستوى الدولي.

ويكاد لا يتجرأ أحد من السكان على النطق بكلمة واحدة، تتعلق بظروف حياتهم في ظل وجود هذا التنظيم، الذي يُشبه الأهالي بعض مجموعاته "المتطرفة" بعناصر داعش، أو الأفرع الأمنية للنظام السوري، الذين اشتهروا بتعذيب المعتقلين والمتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد منتصف آذار/مارس من العام 2011.