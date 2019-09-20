كونا: وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني بحثا هاتفيا تهدئة التوتر ب المنطقة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن "وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح تلقى اتصالا من نظيره الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، بحثا خلاله تهدئة التوتر في المنطقة لتجنب المزيد من المخاطر"، مشيرةً إلى ان "ظريف أعرب عن تمنيات ​القيادة​ الإيرانية ل​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور ​الصحة​ والعافية بعد العارض الصحي الذي تعرض له".

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