مستشار روحاني: السلام الشامل متاح للسعوديين

اعتبر مستشار ​رئيس الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية حسام الدين آشنا ان "هنالك خيارا متاحا امام السعودييين الا وهو السلام الشامل"، مشيراً إلى أن "اي عمل حربي تقوم به ​اميركا​ ضد ايران يعني؛ وقوع حرب شاملة، ولكن للسعوديين هنالك خيار اخر في متناول ايديهم وهو؛ السلام الشامل".

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