خفر السواحل الليبي: إنقاذ قرابة 500 مهاجر غير شرعي

أعلن ​خفر السواحل الليبي​ عن "إنقاذ 493 مهاجرا كانوا على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات في أسبوع وذلك في مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب ​طرابلس​ والمهاجرون، بينهم 28 امرأة و5 أطفال، من دول إفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية"، مشيراً إلى أنه "تم نقلهم جميعا إلى مراكز احتجاز تديرها ​حكومة​ الوفاق الوطني المدعومة من ​الأمم المتحدة​".

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