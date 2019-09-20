التحالف العربي أعلن شنّ عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن بعد الهجمات

أعلن ​التحالف العربي​ الذي تقوده السعوديّة أنّه نفّذ عمليّةً عسكريّة استهدفت الحوثيّين في ​اليمن​. ونقلت وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة "واس" عن المتحدّث باسم قوّات التحالف العقيد الركن تركي المالكي تأكيده انّ "​القوات​ المشتركة للتحالف نفذت فجر الخميس عملية استهداف نوعيّة شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد ​الأمن​ الإقليمي والدولي". وأوضح أنّ "الأهداف المدمَّرة شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بُعد وكذلك ​الألغام​ البحريّة، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق ​باب المندب​ وجنوب ​البحر الأحمر​".



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