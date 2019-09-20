ظريف: نفط العرب أهم لاميركا من دمائهم

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن "سياسة اميركا تجاه حرب اليمن مؤشر الى ان اميركا تعتبر النفط اهم من دماء البشر"، مشيراً إلى ان "دماء العرب ازاء نفط العرب الف باء سياسة الولايت المتحدة الاميركية، 4 اعوام من القصف العشوائي الاعمى لليمن، 100 الف قتيل من الشعب اليمني ، 20 مليونا يعانون من سوء التغذية، 2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يعني اعطاء الصلاحيات الكاملة للمجرمين".
ولفت إلى انه "ازاء ذلك تعتبر اميركا رد اليمنيين على ذلك العدوان باستهداف مستودعات النفط عملا حربيا مرفوضا".
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