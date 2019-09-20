ظريف: نفط العرب أهم لاميركا من دمائهم

اعتبر وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​سياسة​ ​اميركا​ تجاه حرب ​اليمن​ مؤشر الى ان اميركا تعتبر ​النفط​ اهم من دماء البشر"، مشيراً إلى ان "دماء العرب ازاء نفط العرب الف باء سياسة الولايت المتحدة الاميركية، 4 اعوام من القصف العشوائي الاعمى لليمن، 100 الف قتيل من الشعب اليمني ، 20 مليونا يعانون من سوء التغذية، 2.3 مليون مصاب ب​الكوليرا​؛ كل ذلك يعني اعطاء الصلاحيات الكاملة للمجرمين".

ولفت إلى انه "ازاء ذلك تعتبر اميركا رد اليمنيين على ذلك العدوان باستهداف مستودعات النفط عملا حربيا مرفوضا".