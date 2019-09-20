اعلن أساتذة كلية الإعلام-الفرع الثاني انه "بعدما كنا ننوي مقاطعة انتخابات ممثل كليّة الإعلام في مجلس الجامعة رفضاً للقرار المنفرد لمرشح الفرع الأول بكسر العُرف القائم على المداورة بين الفرعين كل سنتين، منذ ما يقارب العشرين عاماً، ارتأينا المشاركة في ​الانتخابات​ رهاناً منا على أنّ الزملاء في الفرع الأول يرفضون الإملاءات الحزبية ويحرصون على مبدأ المداورة في تمثيل الكليّة في مجلس الجامعة"، مؤكدين "اننا ننتظر أساتذة من الزملاء في الفرع الأول التصويت لصالح مرشح الفرع الثاني الدكتور ​هاني صافي​ الذي أثبت في مواقفه وتحرّكاته أنّه يضع مصلحة الكليّة والجامعة فوق المصالح الحزبيّة والفئويّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أساتذة الاعلام بالفرع الثاني: ننتظر من الزملاء بالفرع الأول التصويت لصالح مرشحنا هاني صافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.