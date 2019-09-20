شهيب: لن نسمح ببقاء أي طالب خارج المدرسة في لبنان مهما كانت جنسيته

شدد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "رغم كل التحديات لن نسمح ببقاء اي طالب خارج المدرسة في ​لبنان​ مهما كانت جنسيته، وسنسعى لتأمين التعليم الشامل والعادل للجميع، فحق ​الانسان​ بالتعلم حق مقدس تكفله كافة المواثيق والشرائع الدولية".

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