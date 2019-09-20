سفير لبنان في واشنطن أقام عشاء تكريميا على شرف باسيل والوفد المرافق

أقام سفير ​لبنان​ في ​واشنطن​ ​غابي عيسى​ عشاء تكريميا على شرف وزير الخارجية ​جبران باسيل​ والوفد المرافق، حضره نواب واعضاء في ​الكونغرس الأميركي​ من أصل لبناني ابرزهم دارن لحود رئيس لجنة الصداقة اللبنانية _ الأميركية في ​مجلس النواب​، ريك قشوع نائب وزير التجارة الأميركية، النائب السابق في مجلس النواب ​داريل عيسى​، ووزير الطاقة السابق ​راي لحود​.

وأكد النائب دارن لحود "بذل كل الجهود لتأمين الدعم للبنان في دوائر القرار الأميركي على كل المستويات".