أقام سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى عشاء تكريميا على شرف وزير الخارجية جبران باسيل والوفد المرافق، حضره نواب واعضاء في الكونغرس الأميركي من أصل لبناني ابرزهم دارن لحود رئيس لجنة الصداقة اللبنانية _ الأميركية في مجلس النواب، ريك قشوع نائب وزير التجارة الأميركية، النائب السابق في مجلس النواب داريل عيسى، ووزير الطاقة السابق راي لحود.
وأكد النائب دارن لحود "بذل كل الجهود لتأمين الدعم للبنان في دوائر القرار الأميركي على كل المستويات".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان في واشنطن أقام عشاء تكريميا على شرف باسيل والوفد المرافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.