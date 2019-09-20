عبدالله: المهم أن تكون هناك ارادة سياسية جامعة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية

شدد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ على "ضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية"، معتبراً "إننا امام انهيار اقتصادي مالي وعلى الجميع الترفع بالحد الادننى ومحاولة فصل وضعنا السياسي عن الاقتصادي و​النأي بالنفس​ عن أزمات المنطقة الكبيرة والخطيرة". وفي حديث إذاعي، لفت عبدالله إلى ان "المهم أن تكون هناك ارادة سياسية جامعة في معالجة الاوضاع الاقتصادية والازمات المالية ويجب تخفيف التشنجات والتباينات السياسية وإلا نستسلم أمام انهيار الوضع وازمة النظام هي ازمة بنيوية ولابد من معالجات جوهرية".

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