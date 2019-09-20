اعادة فتح اوتوستراد البربارة وقوى الأمن تقوم بتسهيل حركة المرور

أفادت معلومات صحافية عن اعادة فتح طريق ​البربارة​، وتقوم ​قوى الامن الداخلي​ في فصيلة جبيل بتسهيل ​حركة المرور​.

وقد طالب أهالي المخطوف جوزف حنوش الذين قطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة،العمل على الافراج عن ابنهم المخطوف منذ 24 يوما، ومتوعدين في حال لم يستجب أحد من المسؤولين الى مطلبهم "بقطع المزيد من الطرق وسيعاملون بالمثل".

وسألوا "هل لا يستطيع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا وزير الخارجية الكشف عن مصير ابنهم". وناشدوا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تسلم قضية خطف ابنهم والسعي لمعرفة مصيره والافراج عنه.