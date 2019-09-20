أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع السير على اوتوستراد ​البربارة​ المسلك الغربي من قبل بعض المحتجين، مشيرة الى أن ​حركة المرور​ كثيفة في المحلة.

وبحسب المعلومات فإن قطع الطريق سببه وقفة تضامنية مع المخطوف جوزف سامي حنوش.