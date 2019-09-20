مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق النار بالعاصمة الأميركية واشنطن

أعلنت ​الشرطة الأميركية​ إن "شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون في ​إطلاق نار​ في شوارع ​واشنطن​ العاصمة، قرب ​البيت الأبيض​". وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت فجر اليوم عن إطلاق نار عشوائي في واشنطن العاصمة ونقل عدة أشخاص إلى المستشفى في كولومبيا هايتس.

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