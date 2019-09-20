شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: سنخاطب مجلس الوزراء لتخصيص مقر للنقابة بالعاصمة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال طارق سعدة ، نقيب الإعلاميين إنه سيتقدم بطلب لمجلس الوزراء لتخصيص قطعة أرض للنقابة فى العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يتم اقامة مقر لها ،مضيفا أن مجلس النقابة يسعى لتخصيص مقرات فرعية للنقابة فى محافظات الجمهورية .

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ، أن النقابة انتهت من تشكيل لجنة التأديب المحددة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 ، موضحا أن مجلس التأديب الابتدائى سيكون برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية أحد مستشارى مجلس الدولة و أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة .

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وأشار طارق سعدة ،الى أن مجلس التأديب الاستئنافى سيكون برئاسة مستشار نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية مستشارين من مجلس الدولة و عضوين أصلين من الجمعية العمومية ، موضحا أنه بتشكيل لجنة التحقيق و مجلسى التأديب يكون قد اكتمل الشكل القانونى للتعامل مع المخالفين لميثاق الشرف الاعلامى .