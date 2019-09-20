​الحكم على رئيس السلفادور الأسبق بالسجن لمدة عامين في قضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - سان سلفادور - (د ب أ):

قال مكتب المدعي العام في السلفادور إن رئيس البلاد الأسبق انطونيو ساكا حكم عليه يوم الخميس بالسجن لمدة عامين بعد إدانته في قضية رشوة.

وذكرت صحيفة "لا برينسا جرافيكا" أن ساكا أدين بمحاولة رشوة موظف بالمحكمة بمبلغ عشرة آلاف دولار في مسعى للحصول على معلومات حول قضية ضده.

وأعلن مكتب المدعي العام في تغريدة على تويتر أن ساكا، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2004 إلى عام 2009 ، "اعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه".

تجدر الإشارة إلى أن ساكا يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بإساءة استخدام حوالي 300 مليون دولار من الأموال العامة وغسل الأموال.