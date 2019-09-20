مؤسس فيسبوك يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت شركة "فيسبوك" أن رئيسها التنفيذي ، مارك زوكربيرج، عقد "اجتماعا جيدا وبناء" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم فيسبوك لم تكشف عن هويته أن زوكربيرج "التقى مع صناع سياسة للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث عن تنظيم الإنترنت في المستقبل".

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وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "عقدت اجتماعا جيدا مع مارك زوكربيرج (الرئيس التنفيذي) لفيسبوك في المكتب البيضاوي اليوم"، دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، التقى زوكربيرج مع عدد من الجمهوريين بينهم جوش هاولي وجون كورنين، عضوي مجلس الشيوخ.

ودافع زوكربيرج، يوم الخميس، عن ممارسات شركته لعدد من أشد منتقديه في واشنطن بسبب مخاوفهم من عدم اتخاذ إجراءات قوية بما فيه الكفاية لمنع تلاعب الناخبين بموقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2020.