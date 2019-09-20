سجن رئيس السلفادور السابق بعد إدانته في قضية رشوة

قضت محكمة في السلفادور، بالسجن عامين على رئيس البلاد السابق إلياس أنطونيو السقا بعد إدانته بالرشوة.
وقال مكتب المدعي العام إن المحكمة وجدت السقا، الذي يقضي الآن عقوبة السجن 10 أعوام لتورطه في إهدار المال العام وغسل أموال، مذنبا بتقديم رشوة لموظف محكمة مقابل الحصول على معلومات عن دعوى قضائية مُقامة ضده.
وسينظر قاض فيما ما إذا كان العامان اللذان صدرا في حقه بالسجن سيضافان إلى عقوبته الحالية.
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