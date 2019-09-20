الولايات المتحدة: قادرون على تحديد المسؤول عن استهداف أرامكو

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، عن ثقتها في القدرة على التوصّل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي منشأتين نفطيّتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.

وردًا على سؤال حول مصدر الضربات الصاروخيّة التي استهدفت المنشأتين النفطيّتين، أكد المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان أنّ الولايات المتحدة تنتظر أن تعلن السعودية الجهة المسؤولة عن الهجمات.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إنّ "كلّ المؤشرات التي لدينا تفيد بأنّ إيران مسؤولة عن الهجوم على المنشأتين النفطيّتين السعوديّتين".

وتابع هوفمان "نحن على درجة كبيرة من الثقة بأننا سنكون قادرين على تحديد الجهات المسؤولة عن كل ما حصل بدقة"، مضيفا "لكننا سنواصل العمل مع السعوديين لبلوغ هذه النقطة".

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وتعقيبًا على سؤال حول ردّ الإدارة الأميركية على الهجوم، اكتفى هوفمان بالقول إنّ "هذه القرارات لم تُتّخذ بعد".

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية العقيد باتريك رايدر "من دون التقليل من طبيعة الهجوم على المنشأتين النفطيتين وتداعياته على السوق العالمية للطاقة، يجب أيضا التريّث للنظر في ما نتحدّث عنه وهو هجوم استهدف منشأتين مدنيّتين".

وتابع المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية أن "هدفنا هو منع نشوب نزاع في الشرق الأوسط"، مضيفا "لقد قلنا ذلك مرارا. لقد قاله الرئيس وقاله الوزير: لا نريد نزاعا".