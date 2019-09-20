حالة الطقس: انخفاض طفيف في الحرارة وارتفاع في الرطوبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، إلا أن درجات الحرارة تبقى أعلى بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 36 – 20، صفد 29 – 17، طبرية 36 – 22، الناصرة 32 – 19، حيفا 30 – 24، يافا 30 – 24، القدس المحتلة 30 – 18، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 36 – 28، بئر السبع 32 – 20، أم رشرش (إيلات) 39 – 26.

وفي البحر المتوسط يتوقع أن تهب رياح شمالية غربية بسرعات تتراوح ما بين 15 إلى 35 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 50 حتى 120 سنتمترا.

أما يوم غد السبت فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويكون البحر مائجا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 70 إلى 150 سنتمترا.

وبعد غد، الأحد، يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولا يتوقع حدوث أي تغيير ملحوظ يوم الإثنين.