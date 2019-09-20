شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مقتل وإصابة 5 آخرين إثر إطلاق نار في واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

قتل شخص وجرح 5 آخرين اليوم الجمعة إثر إطلاق نار عشوائي في أحد شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية محلية عن إطلاق نار عشوائي في واشنطن العاصمة وعلى إثرها تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى في ضاحية كولومبيا هايتس.

ونشرت محطة تلفزيونية محلية صورا على حسابها على موقع تويتر تظهر فيه سيارات إسعاف تقوم بنقل الضحايا من مكان الحادث إلى المستشفى.

وقالت المحطة إن الشرطة تنتشر في المكان بشكل كثيف.