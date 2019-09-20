شكرا لقرائتكم إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن.. وسقوط جرحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسلة العربية في واشنطن في وقت مبكر من صباح الجمعة بإصابة ما بين ٤ إلى ٦ أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في حي كولومبيا هايتي في واشنطن.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام محلية سقوط عدة جرحى إثر إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن، دون أن تحدد العدد، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت في موقع الحادث، تنقل عدداً من المصابين.

ونشرت قناة ABC 7 News - WJLA المحلية صوراً من موقع الحادث يظهر تواجد عدد من عناصر الشرطة، فضلاً عن سيارات إسعاف.

ولم تعرف حتى اللحظة تفاصيل الحادث، وأسبابه.