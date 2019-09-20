نائب أردوغان: سنواصل موقفنا الداعم للسلام شرق المتوسط

اكد نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ أن "​تركيا​ ستواصل موقفها الداعم للسلام والاستقرار شرق المتوسط"، مشيراً إلى ان "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ دعم دائمًا التنمية والتطور لجمهورية شمال ​قبرص التركية​، ونقل تمنيات الرئيس بالنجاح للتعاون السياحي بين قبرص التركية وتركيا".

ولفت أوقطاي إلى أن "تركيا تولي أهمية خاصة لتطوير قبرص التركية اقتصاديًا واعتمادها على نفسها، انطلاقا من حقيقة أن البلد القوي اقتصاديًا يزيد تأثيره على الساحة السياسية"، مشيراً إلى أن "توقعات منظمة ​السياحة​ الدولية أظهرت أن السياحة ستكون واحدة من أسرع القطاعات نموا في السنوات الأربعين المقبلة".

وشدد على أن "السياحة تعد قطاعا لا يمكن الاستغناء عنه لقبرص التركية وتركيا بسبب اسهاماته في ​الاقتصاد​ وخلق فرص عمل"، مشيراً إلى "إننا نعمل من أجل رفع عدد السياح الوافدين إلى تركيا الذي بلغ 46 مليون شخص العام الماضي، وذلك عبر تنويع الإمكانات الموجودة، وزيادة الأنشطة الترويجية، وتأهيل موارد بشرية".

وكشف أن "عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال تموز الحالي سجل زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من ​العالم​ الماضي، وبلغ 6 ملايين و600 ألف سائح، وأن عددهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 وصل إلى 25 مليون سائح"، مشيراً إلى أن "السياحة من أجل قبرص التركية هي شريان الاقتصاد، والقطاع المحرك الرئيسي لعجز الحساب الجاري في الميزانية"، مبيناً أن "مليونًا و760 ألف سائح زاروا قبرص التركية خلال العام 2018، وبلغت إيرادات ​الجمهورية​ من السياحة 912 مليون ​دولار​".