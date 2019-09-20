"حماس": ندعم كل جهد يُبذل لتحقق المصالحة الفلسطينية

أكدت حركة "حماس" "دعم كل جهد يُبذل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لما فيها من مصلحة للفلسطينيين وقضيتهم"، مشيرةً إلى أن "قائد الحركة في ​قطاع غزة​ ​يحيى السنوار​ تسلم من وفد يضم عددًا من قادة الفصائل رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأوضح أن "السنوار أبلغ الفصائل بأن الحركة ستسلمهم الرد وتعلن موقفها من الرؤية المقدمة خلال الأيام القليلة القادمة"، مشيراً إلى أن "السنوار عبر عن شكره وتقديره لقادة الفصائل لحرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية".