بارزاني: حل المشكلات مع بغداد سيمكّننا من تقديم أفضل الخدمات

لفت رئيس وزراء كردستان في ​شمال العراق​، مسرور بارزاني إلى أن "حل المشكلات مع ​الحكومة الاتحادية​ ب​بغداد​، سيمكّن حكومة الإقليم من تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها"، متعهداً بـ"دعم العملية التعليمية والتربوية في الإقليم"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "التعاون في هذا المجال‎، وذلك بتحسين العلاقات وحل المشكلات بين الجانبين".

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