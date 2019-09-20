مسؤول ايراني: الكيان الصهيوني حجر عثرة امام انشاء منطقة خالية من السلاح النووي

اكد سفير ومندوب ​ايران​ الدائم لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​ كاظم غريب ابادي "موقف ايران المساند لانشاء منطقة شرق اوسطية خالية من ​السلاح النووي​"، مبينا ان "الكيان الصهيوني يشكل اكبر عقبة في تحقيق هذا الهدف"، مشيراً إلى ان " انشاء منطقة خالية من السلاح النووي شكّل منذ امد بعيد مطلبا للعديد من البلدان الاقليمية وبدءا من العام 1980 لغاية اليوم صدرت بشانه العديد من القرارات دون ان يتم التصويت عليها".

ولفت الى ان "​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية تعتقد بضرورة انشاء هكذا مناطق ولاسيما في ​الشرق الاوسط​ المتأزمة لأن نشاطات الكيان الصهيوني النووية الجامحة لاتزال تشكل مصدر قلق للمنطقة وخارجها"، محذراً من "استمرار التقصير الذي حصل خلال الفترة الماضية في هذا الخصوص، وذلك نظرا للتداعيات الخطيرة التي ستطال مصداقية وشمولية ودور اتفاقية الحدّ من الانتشار النووي".