تيلرسون: بنيامين نتانياهو تمكن مرارا من خداع ترامب الساذج

انتقد وزير الخارجية الأميركي السابق، ​ريكس تيلرسون​، الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، قائلا "إن رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، تمكن مرارا من خداع ترامب الساذج"، واصفاً نتانياهو بـ"أنه سياسي ودبلوماسي يتمتع بخبرة كبيرة ويتصرف إلى حد ما بطريقة ميكافيلية، أي مخادعة ومتلاعبة من أجل تحقيق أغراضه".

ولفت إلى أنه "عند التعامل مع نتانياهو من المفيد دائما الاستنجاد بحس الشك السليم خلال المحادثات معه"، مؤكداً أن "إسرائيل لا تتورع عن تزويد ​واشنطن​ بمعلومات مغلوطة بغية إقناع ​الولايات المتحدة​ بما تريده"، مشيراً إلى أنه "قام الإسرائيليون بذلك مع الرئيس مرات عدة لإقناعه بمقولة: نحن اللطفاء وهم الأشرار وفي كل مرة كنا نقول للرئيس، لقد خدعوك".

وأضاف "يزعجني أن يتصرف حليف قريب منا إلى هذه الدرجة ومهم بالنسبة إلينا، بهذه الطريقة"، معرباً عن خيبة أمله لـ"إبعاده عن ملف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي سلمه ترامب إلى صهره ومستشاره ​جاريد كوشنر​"، مؤكداً "دعم مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع، مشككا في أن تكون الفكرة ضمن خطة السلام التي وضعها كوشنر والمعروفة بـ "​صفقة القرن​".