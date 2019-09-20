أبو جمرا: البلد لا يتحمّل رئيساً للجمهورية متموضعاً في المحور الإيراني

حمّل نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرة "القوى التي أبرمت التسوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المسؤولية عن هيمنة حزب الله على القرار في لبنان".
وأكد أبو جمرة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "هذه التسوية أوصلت لبنان إلى الكارثة، لأن البلد لا يتحمّل رئيساً للجمهورية متموضعاً في المحور الإيراني"، معتبرا أن "لبنان يحتاج إلى رئيس وسطي غير تابع للمحور الإيراني ولا للمحور الآخر"، متسائلا: "هل هكذا يكون لبنان القوي الذي يتحدث عنه ميشال عون؟".
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