الجمهورية: السيد نصرالله سيتطرق خلال كلمته اليوم الى هجمات "أرامكو"

اوضحت اوساط قريبة من "​حزب الله​" لصحيفة "الجمهورية"، ان "الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ سيتطرق خلال كلمته اليوم الى الهجمات التي تعرّضت لها شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ وما تلاها من تهديدات، وسيكرّر التحذير من تبعات اي حرب على ​ايران​، كذلك سيتوقف عند دلالات نتائج ​الانتخابات​ الاسرائيلية وانعكاساتها المحتملة وداخلياً، سيركّز نصرالله على ملف العملاء من زاوية قضية العميل ​عامر الفاخوري​، الى جانب مسائل أخرى تتصل بالوضع الداخلي".

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