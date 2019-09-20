شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: الجماعة الإرهابية تسعى لإسقاط مصر بالحرب النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع ،القيادى الإخوانى السابق، أن جماعة الإخوان تسعى لإسقاط الدولة المصرية، باستخدام آليات كثيرة وعلى رأس هذه الآليات "الحروب النفسية" ، مؤكدا أن جميع ما تسعى له جماعات قوى الشر ضد مصر وشعبها ورئيسها مصيره الفشل.

وأضاف "ربيع" :"هناك جملتين للرئيس عبد الفتاح السيسى ، سيفكان طلاسم ما يحدث وما سيحدث،الأولى قوله "خلوا بالكم من بلادكم" فكثيرا ما كان يكرر الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الجملة ويوصي بها الشعوب وخصوصًا الشعب المصرى لأنه كرجل مسئول يدرك ويرى يوميا الكثير من حلقات التآمر التي يتم الإعلان عنها أقل بكثير مما يتم تفكيكه وعدم الإعلان عنه".

وتابع :" ما الكلمة الثانية التى يردد السيسى قوله " إحنا بنحارب الإرهاب نيابة عن العالم فهل تفتكروا الدول الراعية له دي هتسيبنا في حالنا" مضيفًا :" الموجة الفوضوية المزمعة ما هي إلا محاولة من محاولات قوى الشر ولكن هيهات أن يناولوا من عزيمة مصر وصلابة شعبها وقوة قيادتها".

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وأشار "ربيع" إلى أن قوى الشر تريد إفشال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه أفشل مخطط واشنطن وحلفائها الانجليز بإسقاط الجماعات الإرهابية" مضيفًا :" مصر في حرب وجود وليست حرب حدود هذه الحرب خلفها أعتى أجهزة المخابرات العالمية ويتم عليها الانفاق بسخاء من دول معادية لمصر.

وعن كيفية محاربة جماعة الإخوان الإرهابية الدولة المصرية ، عن طريق الحروب والنفسية وبث الشائعات والأكاذيب، قال ربيع :"هذه الحرب مسخر لها كبرى شركات العلاقات العامة العالمية التى تعد الملفات والدراسات تخطط الحملات الدعائية تمد بالمعلومات تدعم بجيش من الإعلاميين والقنوات والصحف وترعى ميدانيا تنظيم تم تكوينه عبر 90 عاما وتدريبه على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وفبركة الفيديوهات والصور" ، فى محاولة لصناعة رأي عام داخلي وخارجي ضد الرئيس والرمز وضد القوات المسلحة عمود الخيمة المصرية .

وأشار ربيع ، إلى أن جميع المخططات التى تحاك ضد مصر ستشفل، قائلا :"هل الوضع مخيف لا هو مقلق وليس مخيف، لا تخافوا على مصر ولا على رئيس مصر، لأن مصر كدولة وكشعب حصلت على المصل الواقي ضد محاولة صنع أي فوضى" مختتما تصريحات بقوله :"مفاجآت العقل الاستراتيجي المصري لا تنتهي ولكنه يترقب الوقت المناسب .