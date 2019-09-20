شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تشن هجوما عنيفا على عدة مناطق بالحديدة والان مع التفاصيل

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الخميس، خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، وذلك باستمرار عمليات القصف والاستهداف لمواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية المكتظة بالسكان، بالتزامن مع إعلان تحالف دعم الشرعية عن إحباط محاولة إرهابية حوثية، في البحر الأحمر، عبر زورق مفخخ وجهته من ساحل مدينة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن ميليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا عنيفا وبالأسلحة المختلفة على مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة.

كما شنت هجوماً عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة واستهدفتها بعدد من قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 بالإضافة إلى الأسلحة القناصة.

وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم الميليشيات الحوثية بكل بسالة وقوة وحزم.

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ونشر المركز الإعلامي مقطع فيديو لهجوم الميليشيات الحوثية والتصدي لها.

واستهدفت مدفعية الحوثيين، مواقع القوات المشتركة في مدينة التحيتا والفازة والجبلية جنوب الحديدة، وتجدد الضرب والاستهداف لمواقع القوات داخل مدينة الحديدة.

يأتي ذلك، فيما حذرت مصادر ميدانية من تحركات الحوثيين بمحاذاة الساحل الغربي على البحر الأحمر شمالي الحديدة، في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات وتشمل الصليف ورأس عيسى واللحية وتخوم ميدي، ونبهت من طبيعة التحركات التي نشطت مؤخراً تزامناً مع تصاعد التوتر عقب الهجمات على منشآت أرامكو النفطية شرق السعودية، ما يؤشر إلى مخاطر محتملة تستهدف خطوط الملاحة في المياه المفتوحة.

وأشارت المصادر، إلى تحركات متزايدة في مناطق مينائي رأس عيسى والصليف، بما فيها الاستحداثات ومضاعفة الإجراءات الأمنية والاستحداثات والدفع بشاحنات محملة بعتاد وأسلحة.