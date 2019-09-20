صافي: ترشيح نجم لانتخابات مجلس الجامعة يشكل خرقا للعرف القائم على المداورة

اعتبر مدير كلية الاعلام الفرع الثاني الدكتور ​هاني صافي​ أن "ترشيح ممثل ​حركة أمل​ الدكتور رامي نجم لانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية يشكل خرقاً لعرف سائد منذ 25 عاماً، وهو المداورة بين الفرعين الأول والثاني"، آملا من المسؤولين في ​حركة امل​ اتخاذ موقف يحفظ العرف.

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