آلان عون: حزب الله لديه بعدان داخلي وخارجي من ضمن محور واسع في المنطقة

لم يخف عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​، أن "​حزب الله​" لديه بعدان، الأول داخلي والثاني خارجي من ضمن محور واسع في المنطقة، مؤكدا أن "ما يعنينا نحن كتيار سياسي، هو تفاهمنا مع الحزب في الموضوع الداخلي، سواء في ورقة التفاهم التي أقرت بيننا في العام 2006، أو ضمن شراكتنا معه في حكومات الوحدة الوطنية؛ حيث يعمل ضمن ​منظومة​ الدفاع عن لبنان، في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي يتعرّض له البلد".

واعتبر عون في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ عن ر"فض أي حرب على ​إيران​، يأتي ضمن المواجهة القائمة بين ​طهران​ والمحور الآخر في المنطقة، سواء كانت حرباً باردة أو حرباً عسكرية"، مشيرا الى "أننا متوافقون معه فيما خصّ الدفاع عن لبنان وليس في مواجهات أخرى".