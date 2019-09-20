أيوب: حريص على الصحافة وحرية الرأي وما قمت به لا يستهدف الإعلام

أكد رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه لم يتقدم بدعوى إلى ​القضاء​، إنما طلب منه حذف الأمور المسيئة للجامعة بعدما ثبت للجميع عدم صحة المعلومات التي نشرها الإعلام، وبدوره طلب القاضي المختص من وسائل الإعلام إبداء الرأي بهذا الشأن".

ولفت الى أنه في النهاية يخضع "للخيار القضائي مهما كانت النتيجة، رافضا اعتبار طلبه يستهدف حرية الإعلام أو الرأي، قائلاً: "أنا حريص على ​الصحافة​ وحرية الرأي، وما قمت به لا يستهدف الإعلام بتاتاً، ولا يعقل أن أفكر أو أتصرف انطلاقاً من هذا التفكير".