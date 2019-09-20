كريستين لاغارد: النمو العالمي هش ومهدد

أعلنت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ المنتهية ولايتها ​كريستين لاغارد​، أن "النمو ​العالم​ي هش ومهدد بشكل خاص بسبب التوترات التجارية"، داعية قادة الدول الى الحوار لمحاولة "حل أوجه عدم اليقين التي تحيط بالعالم". ولفتت لاغارد الى أنه "سواء أكان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية، ب​بريكست​، أو بالتهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها". وردا على سؤال عما إذا كان بمقدورها بذل مزيد من الجهد لإقناع الزعماء عندما ترأس ​البنك المركزي​ الأوروبي في تشرين الثاني، أجابت لاغارد "سأبقى بالتأكيد مصممة على التأكد من أننا نركز على خلق فرص عمل، وعلى الإنتاجية والاستقرار".

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