التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية شمال الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ: أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية شمال الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة. وطلب التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم. ​

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