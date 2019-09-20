أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقية للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمي مقدراته، ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. وأشار وزير الدفاع خلال لقائه عددا من القادة والضباط والصف والجنود إلى أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون فى أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية دوت الخليج ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعهد مصري بحماية المقدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.