العقوبات تصفي ترست بنك

أعلن مصرف لبنان المركزي الخميس موافقته على طلب جمال ترست بنك، بالتصفية الذاتية بعدما شملته الشهر الماضي عقوبات أميركية بتهمة تقديم خدمات لحزب الله، في إجراء من شانه أن يضمن أموال المودعين.وأفاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أنّه وافق على «طلب جمال ترست بنك.. بالتصفية الذاتية»، موضحا أنّ «قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني إضافة إلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات» المصرف، وتابع «سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها».



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