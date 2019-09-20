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وفاء متقاعدي أرامكو بالعودة يلفت الأنظار

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في «لفتة وفاء» أبدى مئات المتقاعدين السعوديين والوافدين بشركة آرامكو ، في جميع أنحاء العالم تطوعهم للعمل في عملية إصلاح أضرار الهجمات على المعامل في بقيق وهجرة خريص، عبر التواصل مع مكاتب الشركة مبدين رغبتهم في عرض خبراتهم تطوعيا بدون أي مقابل، في مجالات الإطفاء والتطوير والصيانة وعدة مجالات أخرى.

وقال نائب رئيس شركة آرامكو سابقا لشؤون الحفر والتنقيب المهندس عثمان الخويطر لـ»دوت الخليج»، إن رغبة التطوع من متقاعدي أرامكو والشركات الآخرى يدل على التضامن والتعاون في الوقت الحالي واستعدادهم للعمل في وقت الأزمات والحاجة، مؤكدا أن المتطوعين مختلفين الفئات والمهن، وكل يبدي رغبته في التطوع حسب تخصصاتهم وخبراتهم سواء من مهندسين أو مهنيين أو مدراء سابقين أو في مكافحة الحرائق.

وأضاف أن لمسة الوفاء من المتقاعدين يجسد عمق الترابط بين الشركة وموظفيها، حيث أبدى المتطوعون استعدادهم التام في تقديم يد العون حسب استطاعتهم، رغم عدم حاجة الشركة في استدعاء المتقاعدين بسبب اكتفائها بالفرق الوطنية المشاركة في الإطفاء وإصلاح الأضرار، مبينا أن العودة للعمل بشكل تطوعي يظهر مدى نجاح آرامكو السعودية في خلق الولاء لدى منسوبيها، حتى بعد مغادرة الشركة.

أبرز المجالات التي أبدى المتقاعدون رغبتهم التطوع فيها

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- إطفاء الحرائق

- الصيانة

- التطوير


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