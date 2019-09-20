كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية نوعية في الحديدة باليمن.. وتحذير عاجل للمدنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية للقناة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التحالف العربي أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة في اليمن، لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.

وبحسب ما ذكرته القناة السعودية، أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأعلن التحالف أنه تم تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وطالب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم.