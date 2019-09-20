شكرا لقرائتكم خبر عن حالتان لوقف صرف المعاش عن المستحقين من الورثة ..تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حالات معينة لوقف صرف المعاش عن المستحقين من الورثة وليس صاحب المعاش الأصلى، حيث يشير القانون إلى حالتين هما :

1-الحالة الأولى، تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي

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2- تتمثل الحالة الثانية، في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة

كان مجلس النواب أقر قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات فى دور الانعقاد الأخير ، وأصبح جزءا من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019 – 2020.