المغرب يعتقل زوجين برازيليين حاولا تهريب الكوكايين

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، من توقيف زوجين من جنسية برازيلية، يبلغان من العمر 20 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزة الزوجة على 210 غراما من مخدر الكوكايين، في حين أوضحت إجراءات الفحص بالصدى وجود كبسولات عديدة يشتبه في احتوائها لكميات إضافية من الكوكايين داخل معدتهما.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تفريغ الكبسولات المبلوعة، وذلك في انتظار إخضاعهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.