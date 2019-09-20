9 تهم أمريكية يواجهها لبناني ساعد مليشيا حزب الله

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/9/20 03:45 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من مليشيا حزب الله اللبناني - أرشيفية
قالت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إنها اتهمت شخصا مقيما بمدينة نيوجيرسي بارتكاب أنشطة إرهابية لصالح مليشيا حزب الله الإرهابية.
وأعلن الادعاء الأمريكي أن أليكسي صعب، البالغ 42 عاما، لبناني حصل على الجنسية الأمريكية عام 2008، وتلقى من عام 1999 تدريبات لدى مليشيا حزب الله اللبناني، والذي تعتبره الولايات المتحدة منذ عام 1997 منظمة إرهابية.
وبعد استقراره في الولايات المتحدة في عام 2000 وسفره بانتظام إلى لبنان لتلقي التدريبات، زود صعب مليشيا حزب الله بمعلومات استخبارية مفصلة حول مواقع ذات رمزية كبيرة في نيويورك، لا سيما مقر الأمم المتحدة ومبنى "إمباير ستيت" و"تايمز سكوير" وجسور وأنفاق ومطارات.
وفي عام 2005 حاول -في بلد لم يُحدَّد- قتل مواطن إسرائيلي اشتَبَه بأنه جاسوس.
وهو متهم بأنه تزوج "صوريا" عام 2012 بهدف السماح لشريكة له -لم يُكشف اسمها في لائحة الاتهام- بالحصول على الجنسية الأمريكية.
وقال المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان "كان يبحث عن أهداف محتملة في الولايات المتحدة"، مضيفا أن صعب "وعلى الرغم من حصوله على الجنسية الأمريكية موال لحزب الله، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن اعتداءات أسفرت على مدى عقود عن مقتل مئات الأشخاص".
ووُجّهت إلى أليكسي صعب 9 تهم، بينها تهمتان بمساعدة منظمة إرهابية، وهما تهمتان عقوبة الإدانة بكل منهما الحبس 20 عاما، أما عقوبة الزواج الصوري لغايات إرهابية فقد تصل إلى الحبس 25 عاما.
وفي مايو/أيار الماضي أدان القضاء الأمريكي اللبناني علي كوراني بالتورط في التحضير لاعتداءات لمصلحة حزب الله، عبر تجميعه معلومات حول المنظومة الأمنية في مطارات أمريكية عدة، بينها "جي اف كينيدي" في نيويورك.
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