شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الرئيس السابق بن علي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس) توفي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أمس (الخميس) في

توفي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أمس (الخميس) في السعودية عن عمر ناهز الـ83 عاماً، وذلك بعد أيام من انتخابات حرة أجرتها تونس. وقال المحامي منير بن صالحة: «بن علي توفي قبل قليل في السعودية»، موضحاً أن وفاته جاءت بعد أزمة ألزمته دخول المستشفى.

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