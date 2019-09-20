شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفض الانضمام لقوى حماية الممرات المائية في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس (الخميس) رفض بلادها الانضمام إلى مهمة بحرية دولية لحماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للوزارة «العراق لن ينضم إلى أي قوة تحمي الممرات المائية في الخليج»، في حين أعلنت السعودية والإمارات الانضمام إلى المهمة.

من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمنية العراقية أمس مقتل 3 إرهابيين وتدمير سيارة مفخخة في قضاء بيجي بصلاح الدين. ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع» فإن قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين وبإسناد من القوات الأمنية نفذت عملية أمنية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين وتدمير عجلة مفخخة، إضافة إلى تدمير 3 دراجات نارية و3 أحزمة ناسفة مع أسلحة متوسطة في قضاء بيجي بمنطقة السكريات بقضاء بيجي في صلاح الدين.