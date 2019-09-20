السعودية تورط نفسها برواية جديدة تتعلق بإستهداف منشئات أرامكو

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
قالت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، أن الهجوم الذي استهدفت معملي البقيق وخريص تم عبر “18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز”، معلنة في الوقت ذاته عدم مسؤولية اليمن في الهجوم.
وقال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز، مشيراً إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.
وأكد تركي إن المعملين المستهدفين خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق الجيش واللجان الشعبية في اليمن.
وأشار المالكي إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بدقة.
وكان الجيش واللجان قد تبني يوم السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.
ومن شأن الرواية الجديدة لمالكي التحالف أن تضع السعودية في موقف محرج، في حال قرر الجيش واللجان أستهداف المنشئات النفطية من جديد.
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