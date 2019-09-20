شكرا لقرائتكم خبر عن فى "4" نقاط تعرف على ضوابط حماية البحيرات فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان إجرءات لحماية البحيرات، وجاءت كالتالى:-

1- حظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لاشراف الجهة الادارية المختصة

2-حظر حيازة أو استعمال اية الات أو معدات أو ادوات رفع المياه داخل البحيرات أوبواغيزها أو على شواطئها أو الاراضى المملوكة للافراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياة المصرية الابترخيص من الجهة الادارية

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3-منع بدون ترخيص من الجهة الادارية انشاء الجزر أو الجسور بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط اىة مساحة مائية منها الا لحماية الاراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء مزارع للاسماك ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور

4-حظر التعدى بأى شكل من الاشكال على كافة الاراضى الخاضعة لاشراف الجهاز ونصت على انه لايجوز استغلال أو اقامة اية منشات أو اجراء اية اعمال أوممارسة أى انشطة على الاراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها الابترخيص من الجهة الادارية الخاصة

يذكر أن الحكومة تقدمت للبرلمان فى نهاية دور الانعقاد الرابع بمشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ومن المنتظر أن تناقشه لجنة الزراعة فى دور الانعقاد القادم الذى يبدأ أول أكتوبر.