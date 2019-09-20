شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامى كويتى : مصر باقية لأنها وطن الحضارات وتحتضن شعب عظيم يقف بجوار رئيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى الكويتى محمد الملا ، رسالة لأبناء الشعب المصرى، قال فيها إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يعمل من أجل وطنه والمنطقة العربية، والرئيس عمل على تطهير مصر من الفاسدين وطهرها من الإرهابيين، والإخوان، وحارب الارهابين فى كل مكان، ورغم ذلك مازال الخونة الهاربين، يحاولون الإساءة لمصر، وخداع الشعب المصرى من خلال فبركة الأخبار الكاذبة لمحاولة إثارة الشارع ، وكان رد ابن مصر الرئيس السيسى ، أن الكل سيحاسب.

وأضاف الإعلامى الكويتى ،فى فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، أن مصر باقية لأنها وطن الحضارات، وتحتضن شعب عظيم يقف بجوار رئيسه وبلده ، لبناء مصر الحضارة ، والحفاظ على الأرض ، وأن كل خائن سيحاسب.