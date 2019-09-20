موقع تركي: تصاعد السخط داخل حزب أردوغان

أبوظبي (الاتحاد)

كشف موقع «أحوالي» التركي عن تصاعد موجة السخط داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن الرئيس التركي استجاب لحليفه حزب الحركة القومية اليميني المتطرف بعدم إجراء أي تعديل على تشكيل الحكومة الذي وعد به أردوغان وهو ما أثار حالة من الغضب في صفوف الحزب الحاكم.وقال الموقع في تقرير له، إن أردوغان مستعد على ما يبدو لدفع أي ثمن للاحتفاظ بمقاعد حزب الحركة القومية وعددها 49 في البرلمان، مما يضمن أغلبيته البرلمانية.

وبالنظر إلى أن هناك حاجة لأكثر من 50 في المئة من الأصوات لضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية، فإن مساهمة حزب الحركة القومية أمر حيوي أيضاً.

وأشار إلى أن ساسة الحزب الحاكم يزداد شعورهم بعدم الارتياح، وقد اشتكى البعض من أن الوضع في حزب العدالة والتنمية أصبح لا يطاق، ونقل التقرير عن مصادر في أنقرة، لم يسمها، القول إن نواب حزب العدالة والتنمية يستعدون للتمرد خلال التصويت على بعض القوانين المهمة التي يريد أردوغان إقرارها، مما يضمن طردهم من الحزب بدلاً من الاستقالة.وأضاف «أحوال» «مع توقع انطلاق حزبي باباجان وداود أوغلو بحلول نهاية العام، فإننا ندخل فترة يتم فيها اختبار سلطة أردوغان على حزبه والبرلمان بصرامة» مشيراً إلى أن تفاقم السخط بين أعضاء حزب العدالة والتنمية قد يحرم أردوغان من أغلبيته البرلمانية.

وأشار إلى أنه قد تكون الانتخابات المبكرة خياراً في ظل هذه الظروف، على الرغم من أنه وفقاً للنظام الرئاسي التنفيذي الجديد، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس الوقت، موضحا في الوقت نفسه أن أردوغان لن يأخذ مثل هذا القرار الصعب ما لم يكن في الوقت الأنسب له.