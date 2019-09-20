بغداد (الاتحاد) بدأت شركات فرنسية، أمس، ترميم وإعادة إعمار عدد من المساجد والكنائس المدمرة بمدينة الموصل.

وذكر محافظ نينوى، منصور المرعيد، أن الشركات الفرنسية باشرت إعمار مساجد الروضة والمفتي ومرقد خضر إلياس، إضافةً إلى كنيستي مارتوما وكوركيس في الموصل، بعد رفع الأنقاض منها.

ولم يحدد المحافظ فترة الانتهاء من أعمال إعادة الإعمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركات فرنسية ترمم مساجد وكنائس في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.